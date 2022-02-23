Песошин: Благодаря защитникам Отечества мы уверены в надежности нашей мирной жизни

23 Февраля — это праздник, символизирующий бесконечное уважение ко всем, кто стойко и самоотверженно защищал Родину в годы войны, в горячих точках, а также тем, кто охраняет рубежи России в настоящее время, в рядах Вооруженных Сил РФ. Об этом, поздравляя татарстанцев с Днем защитника Отечества, заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отдельно он поблагодарил ветеранов армии и флота, пример которых помогает воспитать молодежь в духе патриотизма, уважения к традициям российского воинства.

«Сегодня мы, как и прежде, уверены в надежности защиты нашей мирной созидательной жизни. Укрепляется кадровый состав Вооруженных Сил Российской Федерации, улучшается профессиональная выучка офицеров и солдат, укрепляется материально-техническое оснащение воинских подразделений», — говорится в поздравительной телеграмме.

Заметная роль в повышении обороноспособности страны принадлежит и Татарстану. На территории республики действуют предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс страны. Их высокий потенциал позволяет решать сложнейшие оборонные заказы, обеспечивать армию и флот современным оружием и техникой.

«С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! В этот торжественный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. И пусть всегда над нами будет мирное небо», — заключил Премьер-министр РТ.