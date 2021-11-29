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Общество
29 ноября 2021  13:18

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем флага республики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем флага РТ. На своей странице в Instagram он выложил видео, посвященное символу республики.

В ролике рассказывается история флага: дата его принятия (29 ноября 1991 года), информация о авторе Тавиле Хазиахметове, символике триколора и другие интересные факты.

Напомним, что в честь праздника Казанская телебашня окрасится сегодня в цвета татарстанского триколора.

#день флага
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