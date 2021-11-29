В День флага Татарстана казанская телебашня окрасится в его цвета

В понедельник, 29 ноября, с 17.00 до 22.00 казанская телебашня РТРС включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня флага Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Зеленый цвет на флаге республики символизирует зелень весны, возрождение; белый — это цвет чистоты; красный — символ зрелости, энергии, силы и жизни.

В этом году государственный символ Татарстана отмечает свое 30-летие.