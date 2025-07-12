Рустам Минниханов поздравил Игоря Акинфеева с победой ЦСКА на Суперкубке России

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

На Суперкубке России, который прошел в Казани, Раис Татарстана Рустам Минниханов и футболист Игорь Акинфеев (ЦСКА) пожали друг другу руки. Момент запечатлели на фотографии, которую руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова выложила в своем Телеграм-канале.

«Радость победы», – отметила Галимова.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0 на «Ак Барс Арене» в Казани. Победный гол на 48-й минуте после углового забил Игорь Дивеев. По числу таких трофеев «армейцы» уступают только «Зениту». Новый сезон РПЛ стартует через неделю – в первом туре «Рубин» сыграет с «Ахматом» в гостях.