ЦСКА завоевал восьмой Суперкубок России, победив «Краснодар» в Казани

Фото: fckrasnodar.ru

ПФК ЦСКА завоевал восьмой Кубок России в клубной истории. В Казани на «Ак Барс Арене» «армейцы» победили с минимальным счетом «Краснодар» (1:0).

Единственный гол в матче забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 48-й минуте после подачи углового – 1:0.

ЦСКА – второй в России самый успешный клуб по количеству побед в Суперкубке России. Выше «армейцев» по количеству завоеванных трофеев расположился лишь «Зенит». «Сине-бело-голубые» побеждали в Суперкубке России девять раз.

Отметим, что через неделю стартует очередной сезон РПЛ. Казанский «Рубин» в первом туре сыграет против «Ахмата» на выезде.