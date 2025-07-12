news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 июля 2025 19:59

ЦСКА завоевал восьмой Суперкубок России, победив «Краснодар» в Казани

Читайте нас в
Телеграм
ЦСКА завоевал восьмой Суперкубок России, победив «Краснодар» в Казани
Фото: fckrasnodar.ru

ПФК ЦСКА завоевал восьмой Кубок России в клубной истории. В Казани на «Ак Барс Арене» «армейцы» победили с минимальным счетом «Краснодар» (1:0).

Единственный гол в матче забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 48-й минуте после подачи углового – 1:0.

ЦСКА – второй в России самый успешный клуб по количеству побед в Суперкубке России. Выше «армейцев» по количеству завоеванных трофеев расположился лишь «Зенит». «Сине-бело-голубые» побеждали в Суперкубке России девять раз.

Отметим, что через неделю стартует очередной сезон РПЛ. Казанский «Рубин» в первом туре сыграет против «Ахмата» на выезде.

#пфк цска #ФК Краснодар
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

11 июля 2025
Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

11 июля 2025