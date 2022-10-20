Рустам Минниханов пояснил, почему в бюджете Татарстана на 2023 год указаны японские иены

Президент Татарстана Рустам Минниханов пояснил, почему в республиканском бюджете на следующий год учтены расчеты в японских иенах. Об этом он рассказал на 36-м заседании Госсовета РТ.

«Этот блок обеспечен обязательствами “КАМАЗа”. Здесь вопросов вообще нет. Это технический момент, мы просто не можем от этого уйти, хотя тему поднимали. Это нужно для поддержки “КАМАЗа”», – отметил руководитель республики.

Вопрос поднял депутат Николай Рыбушкин при обсуждении законопроекта о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. «Мы выяснили, что Япония – недружественная нам страна, но в бюджете я увидел расчеты в иенах. Почему, например, не в китайских юанях?», – заявил парламентарий.

«Вы – молодец, так скрупулезно прониклись. Чтобы до японских иен дойти, надо бюджет хорошо изучить», – пошутил Минниханов.

Законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год принят в первом чтении. Доходы бюджета запланированы в объеме 333,9 млрд рублей, расходы – 361 млрд рублей, дефицит – 27,1 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».