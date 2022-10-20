Бюджет Татарстана на 2023 год принят в первом чтении с дефицитом 27,1 млрд рублей

Законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год депутаты приняли в первом чтении на 36-м заседании Государственного Совета республики VI созыва. На следующий год доходы бюджета запланированы в объеме 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей.

«Консолидированный бюджет республики прогнозируется в следующих объемах: доходы — 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей», — рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что в бюджете предусмотрено исполнение социальных обязательств, реализация национальных проектов и государственных программ. При этом парламентарий заметил, что нужно быть готовыми к оптимизации расходов из-за действующих санкций, а также к формированию собственных источников доходов бюджета.

«Правительство представило максимально сбалансированный и в целом неплохой бюджет непростого наступающего 2023 года», — оценил основной финансовый документ республики Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

В бюджете на 2024 год доходы прогнозируются в размере 353,5 млрд рублей, расходы — 380,7 млрд рублей, дефицит — 27,2 млрд рублей. Бюджет на 2025 год сверстан по доходам 351,4 млрд рублей, расходам — 378,8 млрд рублей. Дефицит составит 27,4 млрд рублей.

Поправки к законопроекту о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов будут приниматься до 28 октября. После этого документ рассмотрят во втором чтении.