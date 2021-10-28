Рустам Минниханов может принять участие в церемонии вручения премии «Студент года РТ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов может стать участником церемонии награждения обладателя Гран-при премии «Студент года Республики Татарстан — 2021». Мероприятие состоится 25 января в КРК «Пирамида». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор премии Камаледдин Бобохонов.

«Мы ожидаем на церемонии награждения Президента Татарстана Рустама Минниханова», — сообщил он.

Премия «Студент года» проходит в Татарстане уже в 16-й раз. Победители будут определены в девяти индивидуальных и восьми коллективных номинациях, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».