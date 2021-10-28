За звание «Студент года Республики Татарстан — 2021» смогут побороться учащиеся до 35 лет

В Казани традиционно 25 января пройдет церемония награждения лауреатов премий «Студент года Республики Татарстан» и «Достижение года в Республике Татарстан». Конкурс проводится уже в 16-й раз, и сейчас в положение о нем внесены некоторые изменения. В частности, теперь участвовать в нем могут все учащиеся в возрасте до 35 лет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Премии „Студент года“ и „Достижение года“ в Татарстане давно стали знаковыми. Многие известные люди, будучи студентами, побежали в этих конкурсах. Поэтому эти премии — студенческие, но при этом очень взрослые», — отметила замминистра.

В этом году премия «Студент года» проводится по девяти индивидуальным и восьми коллективным номинациям. Среди индивидуальных категорий присутствуют такие, как «Староста года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Медийщик года», «Иностранный студент года», «Доброволец года», «Общественник года» и Гран-при. Среди коллективных — «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческий совет общежития», «Студенческая научная организация года», «Студенческий творческий клуб года», «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческий спортивный клуб года», «Студенческое медиа года», «Студенческий проект года» и «Студенческая организация года». Те же номинации существовали и в прошлом году, но сейчас изменен характер конкурсов, пояснил исполнительный директор премии Камоледдин Бобохонов.

«„Студент года“ — это самый ожидаемый праздник среди студентов. Мы расширили конкурсные испытания. Они проходят в несколько этапов. Для каждой номинации их три, среди которых дебаты, защита проекта, деловая игра и многое другое», — заявил он.

Заявочная кампания на конкурс уже идет и завершится 4 ноября. Церемония награждения пройдет 25 января в КРК «Пирамида».