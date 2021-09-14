Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку турецкого художника-каллиграфа Левента Карадумана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов познакомился с творчеством турецкого каллиграфа и принял участие в написании одной из картин», — сказала Лилия Галимова.

Выставка проходит в Национально-художественной галерее «Хазинэ» в рамках фестиваля исламского искусства «Шамаиль арт-2021».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 14 сентября в Казани открывается выставка каллиграфа Левента Карадумана. Художник является экспертом в сфере турецкого исламского искусства и одним из лучших реставраторов старинных рукописей в стране.