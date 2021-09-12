В Галерее «Хазинэ» представят работы турецкого художника-каллиграфа Левента Карадумана

В рамках проекта «Шамаиль арт» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» будут представлены работы турецкого художника-каллиграфа Левента Карадумана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил куратор проекта — руководитель Галереи татарского шамаиля Рустем Шамсутов.

Левент Карадуман посетит Казань лично. В первую неделю работы выставки у посетителей галереи будет уникальная возможность посетить авторские классы с турецким мастером каллиграфии.

«Приезд мастера столь высокого класса в Казань — большой подарок для нас. Надеемся, что это станет фундаментом для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом. У казанцев есть уникальная возможность сопоставить работы татарстанцев с работами маститого художника», — рассказал Шамсутов.

Работы турецкого художника экспонируются в сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Турция.

Левент Карадуман известен тем, что внес новые веяния в традиционное искусство и является одним из лидеров современных течений в каллиграфии. Художник является экспертом в сфере турецкого исламского искусства и одним из лучших реставраторов старинных рукописей в стране. Он был первым в истории турецкого исламского искусства, кто переписал Священный Коран почерком губари.

Выставка будет доступна с 14 сентября этого года.