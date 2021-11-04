Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил собор Казанской иконы Божией Матери, где встретился с православными религиозными деятелями. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сегодня в воссозданном храме состоялась божественная литургия в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Богослужения возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Для участия в церковных торжествах в Казань прибыли представители Поместных Православных Церквей, а также делегация фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. В беседе с Рустамом Миннихановым гости отметили большую работу, которая проводится в Татарстане по сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, а также высоко оценили значение воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери для верующих.

Рустам Минниханов поздравил всех православных с праздником, подчеркнув, что собор Казанской иконы Божией Матери является одной из главных духовных святынь республики. Он также особо отметил роль Государственного Советника Татарстана, Председателя Попечительского Совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева в воссоздании храма.