В воссозданном соборе началась праздничная служба в честь Казанской иконы Божией Матери

В воссозданном и освященном в 2021 году кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери сегодня в 9 утра началась божественная литургия в честь престольного праздника. Праздничную службу возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

К началу службы в стенах Благовещенского собора собралось большое количество народа. В числе прихожан есть и гости из соседних регионов. В частности, это делегация фонда «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества», прибывшая в Казань для участия в Елисаветинско-Сергиевских чтениях.

Прихожане сегодня в обязательном порядке в защитных масках, поскольку угроза распространения коронавирусной инфекции обязывает принимать меры предосторожности. В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой традиционный большой крестный ход, который ежегодно совершается в праздник Казанской иконы Божией Матери, пройдет лишь вокруг кафедрального собора.

Фото: © Наталья Рыбакова / ИА «Татар-информ»

«Бог милостив, надо благодарить бога за каждый прожитый день. Для жителей Казани очень важно и трогательно, что именно с Казанским образом Божией Матери 400 лет назад совершилось такое великое благословенное чудо, и наша страна сохранилась», – сказал перед началом службы митрополит Кирилл.

Стоит отметить, что праздничные богослужения сегодня проходят во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии. Главные торжества по традиции организованы на территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря, на месте явления в 1579 году чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы.