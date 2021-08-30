Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил «Речные ворота» на Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Инсталляция представляет собой две стелы, оснащенные аудиодорожкой и подсветкой, и «окно» на воду в виде мини-балкончика. «Речные ворота» были созданы совместно с фондом поддержки современного искусства «Живой город» и Нацбиблиотекой Татарстана.

Отмечается, что казанцы и гости города в ходе прогулки смогут послушать аудиоспектакль на трех языках (татарском, русском и английском), основанный на историях о горожанах и Казанке.

«Речные ворота» реализуются в рамках Стратегии реки Казанки. Первая очередь включает экстрим-парк «Урам» и набережные от Кировской дамбы до Кремлевского моста и от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в крытой части парка «Урам».

Видео предоставлено пресс-службой Президента РТ.