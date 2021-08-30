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Ру Тат
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30 августа 2021  15:30

Рустам Минниханов посетил «Речные ворота» на Кремлевской набережной

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил «Речные ворота» на Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Инсталляция представляет собой две стелы, оснащенные аудиодорожкой и подсветкой, и «окно» на воду в виде мини-балкончика. «Речные ворота» были созданы совместно с фондом поддержки современного искусства «Живой город» и Нацбиблиотекой Татарстана. 

Отмечается, что казанцы и гости города в ходе прогулки смогут послушать аудиоспектакль на трех языках (татарском, русском и английском), основанный на историях о горожанах и Казанке. 

«Речные ворота» реализуются в рамках Стратегии реки Казанки. Первая очередь включает экстрим-парк «Урам» и набережные от Кировской дамбы до Кремлевского моста и от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в крытой части парка «Урам». 

Видео предоставлено пресс-службой Президента РТ. 

#рустам минниханов
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