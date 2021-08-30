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Ру Тат
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30 августа 2021  15:12

Рустам Минниханов побывал в крытой части экстрим-парка «Урам»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в крытой части парка «Урам», сообщает пресс-служба руководителя республики.

На двух этажах здания представлены различные экстрим-зоны, в том числе эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом. Помимо них, гости смогут посетить культурные пространства: центр современной музыки, школу диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерею, лекторий, кафе, зону для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами.

Как рассказал сегодня глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов, данная часть парка уже получила акт о вводе в эксплуатацию. В настоящее время там проводятся тестовые мероприятия, которые помогут обеспечить безопасность будущих посетителей.

#Рустам Минниханов #экстрим-парк
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