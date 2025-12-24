Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский зооботсад «Река Замбези». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Его сопровождали заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева и мэр Казани Ильсур Метшин.

Казанский зооботсад состоит из двух частей – исторической части, основанной в 1806 году профессором Карлом Фуксом, и современной части под названием «Река Замбези», открытой в 2019 году.

На сегодняшний день зоологическая коллекция зоопарка насчитывает 4 683 особи 139 видов животных. В ботанической коллекции насчитывается 1 098 видов и культиваров 4 493 экземпляров растений.

В этом году зооботсад посетили свыше 852 тыс. человек. Для посетителей проведена 331 экскурсия, в том числе 98 благотворительных.

Во время визита Рустам Минниханов осмотрел павильоны с приматами, слоном и тиграми. В 2025 году в зоопарке были построены новые вольеры для амурских тигров. Обитателей зовут Басур и Саяна, их привезли из Хабаровского края в сентябре этого года, а заселение состоялось 22 декабря.

Кроме осмотра животных, Раис Татарстана встретился с детьми, для которых была организована экскурсия. Среди них – волонтеры, лидеры экологического движения, представители трудовых отрядов подростков и 14-летний Николай из Казани, который весной самостоятельно потушил пожар в соседнем доме с помощью огнетушителя.

Также на встрече присутствовали активисты летнего сезона фестиваля «Курше», участвовавшие в организации дворовых мероприятий. После экскурсии все ребята направились на Республиканскую елку.

Фестиваль «Курше» продолжает программу «Наш двор» и программу развития общественных пространств, реализацию которых курирует Институт развития городов Татарстана. Этой зимой в республике пройдет более 200 событий в 30 районах Татарстана, организованных победителями фестиваля.