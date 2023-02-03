Рустам Минниханов поручил расширить парк туристических автобусов

В Татарстане необходимо обновить и расширить парк туристических автобусов. С поручением внести соответствующие предложения Президент республики Рустам Минниханов обратился к Миндортрансу и Минфину на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«В прошлом году туристическая отрасль столкнулась с проблемой нехватки транспортных средств для перевозки туристов», – сказал Минниханов. Он подчеркнул, что нужно найти новые подходы и решения, чтобы в республике всегда было необходимое количество туристических автобусов.

Туристическая отрасль – одно из направлений развития транспортных услуг, подчеркнул Президент РТ. «По ключевым показателям она вернулась к доковидным значениям – турпоток составил 3,7 млн человек», – констатировал он.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что туристический поток в Татарстане за 2022 год вырос на 12%.