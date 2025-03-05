news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 марта 2025 13:32

Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать пригодные для укрытий сооружения

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать пригодные для укрытий сооружения
rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать все сооружения, которые можно использовать в качестве укрытий, и обеспечить туда беспрепятственный доступ при возникновении угрозы атак БПЛА. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета Безопасности республики.

Раис подчеркнул, что в этих помещениях следует предусмотреть условия для нормального пребывания людей, включая скамейки и достаточный запас воды.

«Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС», – отметил Минниханов.

В минувший понедельник Владимир Путин принял в Кремле Раиса Республики Татарстан. Рустам Минниханов информировал Президента об экономическом развитии региона. Особо были отмечены Владимиром Путиным вовлеченность и большая работа республики по поддержке СВО, а также успехи Татарстана в экономическом развитии.

#Рустам Минниханов #совет безопасности рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана

Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана

4 марта 2025
«Кадры решают все»: как в Татарстане из участников СВО будут готовить новых управленцев

«Кадры решают все»: как в Татарстане из участников СВО будут готовить новых управленцев

4 марта 2025