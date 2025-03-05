Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать пригодные для укрытий сооружения

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил еще раз обследовать все сооружения, которые можно использовать в качестве укрытий, и обеспечить туда беспрепятственный доступ при возникновении угрозы атак БПЛА. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета Безопасности республики.

Раис подчеркнул, что в этих помещениях следует предусмотреть условия для нормального пребывания людей, включая скамейки и достаточный запас воды.

«Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС», – отметил Минниханов.

В минувший понедельник Владимир Путин принял в Кремле Раиса Республики Татарстан. Рустам Минниханов информировал Президента об экономическом развитии региона. Особо были отмечены Владимиром Путиным вовлеченность и большая работа республики по поддержке СВО, а также успехи Татарстана в экономическом развитии.