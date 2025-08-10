news_header_top
Общество 10 августа 2025 13:02

Рустам Минниханов поработал на полях Зеленодольского района

Утром Раис Татарстана Рустам Минниханов провожал Короля Малайзии на самолет, а днем во время визита в Зеленодольский район поработал в «Ягодной долине». Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Рустам Минниханов проводит воскресенье за любимым делом… на работе!» – отметила она.

Она добавила, что лидер республики посвящает сегодняшний день посещению сразу нескольких районов Татарстана.

«Без этого нельзя. Мы тоже школу молодого бойца проходили в молодости», – с улыбкой сказал Рустам Минниханов.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Рустам Минниханов посетил «Ягодную долину» в Зеленодольском районе
