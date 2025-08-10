Рустам Минниханов посетил «Ягодную долину» в Зеленодольском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фермерское хозяйство «Ягодная долина» в Зеленодольском районе, где выращивают пять видов ягод – черную и красную смородину, малину, клубнику и альпийскую землянику. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Хозяйство оснащено мультитемпературным комплексом емкостью 800 тонн для хранения ягод и имеет специализированный магазин для продажи продукции. Основными рынками сбыта являются Казань и Зеленодольский район.

В прошлом году на территории хозяйства открылся глэмпинг с пятью домами общей вместимостью 30 человек.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках визита Минниханов встретился с активом района. Глава района Михаил Афанасьев сообщил, что средняя урожайность составляет 34 центнера с гектара, а поголовье крупного рогатого скота достигает 12 тысяч голов.

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров отметил, что в республике уже убрано 40% площадей, и подчеркнул необходимость активного участия местных жителей в действующих программах поддержки.

Рустам Минниханов заверил, что вопросы, связанные с инфраструктурой – водоснабжением и дорогами, – будут решаться системно, а все действующие в республике программы поддержки будут продолжены.