Рустам Минниханов попросил сделать программу по модернизации ЖКХ десятилетней

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил сделать комплексную программу по модернизации ЖКХ десятилетней. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«Учитывая высокую капиталоемкость программы, просим сделать ее десятилетней. И на первые годы выделить не менее 150 млрд рублей, в последующие – не менее 300 млрд рублей в год», – сказал руководитель республики.

Минниханов напомнил, что Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил необходимость реализации комплексной программы модернизации ЖКХ.

«В рамках разработки программы необходимо провести детальную инвентаризацию существующей коммунальной инфраструктуры, утвердить конкретные объекты, сроки и объемы работ, чтобы население понимало, где и когда будет проведен ремонт», – подчеркнул он.

По мнению руководителя республики, эффект от реализации такой программы будет сопоставим с программой капремонта многоквартирных домов, которая реализуется по решению заседания президиума Госсовета России, прошедшего в Казани в 2007 году. «За это время более 28 млн граждан России, проживающих в 220 тыс. домах, улучшили свои жилищные условия», – уточнил он.

Президент Татарстана добавил, что состояние и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства – «один из сложнейших для страны вопросов». «Основная проблема – износ сетей. Это следствие накопленного за последние десятилетия недоремонта», – продолжил он.

Минниханов привел данные Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, согласно которым в стране требуют замены около 31% сетей теплоснабжения, более 45% сетей водоотведения и свыше 43% – водоснабжения.

«Ежегодно по стране ветшает 3% сетей, а фактически обновляется не более 2%. Потребность в финансировании по устранению недоремонта и приведению в нормативное состояние коммунального хозяйства составляет в целом по стране не менее 4,5 трлн рублей», – резюмировал он.