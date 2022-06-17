Путин предложил запустить комплексную программу по модернизации ЖКХ
Запустить комплексную программу по модернизации ЖКХ предложил Президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу по модернизации ЖКХ. Синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача – кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревшей сети, так же, как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги», – сказал Путин.
По его словам, в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопилось много проблем. «Отрасль хронически недоинвестирована. По оценкам, на 4,5 трлн рублей», – подчеркнул глава государства.
Путин сообщил, что более 40% сетей подлежит замене – «отсюда низкая эффективность и большие потери». «При этом ежегодно ветшает, приходит в негодность около 3% сетей, а заменяются на новые не более 2%. То есть проблема из года в год усугубляется», – констатировал он.
Президент отметил, что более подробно обсудить вопросы ЖКХ и развитие строительного комплекса с губернаторами планируется на заседании президиума Госсовета РФ на следующей неделе.
Он также упомянул, что в следующем году стартует реализация масштабного плана по строительству опорной сети федеральных и региональных дорог. И за пять лет не менее 85% ее протяженности должно быть приведено в нормативное состояние.
«Активно используется такой инструмент, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Они выдаются на 15 лет по ставке 3%. Спрос на них оказался гораздо выше, чем планировали. У регионов много проработанных перспективных проектов. Нельзя откладывать их запуск. Мы еще подумаем, что этой мерой поддержки делать. Этот инструмент работает надежно», – резюмировал Путин.