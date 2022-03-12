Рустам Минниханов показал в Telegram подросшего щенка алабая

Президент Татарстана Рустам Минниханов показал в Telegram своего подросшего щенка алабая Акдуса. «В Instagram многие интересовались, как дела у Акдуса. Сейчас так выглядит, взрослый уже», — поделился Минниханов со своими подписчиками в Telegram.

Ранее публикации с Акдусом были одними из самых популярных тем для подписчиков президента Татарстана в Instagram. Этого алабая Минниханову в мае 2021 года подарил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В конце марта Акдусу исполнится год.

«Какой красавец и защитник, наверное, отличный», «Рустам Нургалиевич, подарите щенка первого помета, будем заботиться как о ребенке!» — попросили руководителя его подписчики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил официальный канал в Telegram. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. «Принял решение завести канал в мессенджере Telegram. Всех приглашаю! И не забывайте про страницу во „ВКонтакте“», — говорится в подписи к посту.

Сегодня число подписчиков Миниханова в Telegram составляет почти 35 тыс. человек.