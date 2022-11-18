Бюджет Татарстана на 2023 год принят с дефицитом 27,1 млрд рублей

Депутаты большинством голосов одобрили бюджет Татарстана на 2023–2025 годы на 37-м заседании Госсовета РТ. Доходы регионального бюджета на следующий год прогнозируются в объеме 343,9 млрд рублей, расходы – 371 млрд рублей. Дефицит составит 27,1 млрд рублей.

«К рассмотрению во втором чтении осталось 677 поправок, в том числе 660 – от Кабинета Министров и 17 – от Комитета по бюджету, налогам и финансам», – рассказал председатель профильного комитета Леонид Якунин.

Проголосовав за таблицу поправок, парламентарии поддержали законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов во втором чтении и в целом.

Доходы бюджета республики на 2024 год планируются в сумме 367,4 млрд рублей, расходы – 394,6 млрд рублей, дефицит – 27,2 млрд рублей. Бюджет на 2025 год приняли со следующими параметрами: доходы – 366,9 млрд рублей, расходы – 394,3 млрд рублей, дефицит – 27,3 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что доходы и расходы бюджета Татарстана на 2023 год могут вырасти почти на 10 млрд рублей, а дефицит остается прежним.