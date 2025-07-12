Рустам Минниханов поделился яркой фотографией с Суперкубка России

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале поделился фотографией с завершения Суперкубка России, который прошел сегодня в Казани.

«Шәп!» – добавил Минниханов к публикации.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0 на «Ак Барс Арене» в Казани. Победный гол на 48-й минуте после углового забил Игорь Дивеев. По числу таких трофеев «армейцы» уступают только «Зениту». Новый сезон РПЛ стартует через неделю – в первом туре «Рубин» сыграет с «Ахматом» в гостях.