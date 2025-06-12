Рустам Минниханов поделился фотографиями с Парада дружбы народов в Казани

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в Телеграм-канале рассказал, что Татарстан отмечает один из важнейших государственных праздников страны – День России, и поделился фотографиями с Парада дружбы народов, который прошел сегодня в Казанском кремле.

«Дружная многонациональная семья Татарстана отмечает День России», – добавил Минниханов.

Напомним, что более 50 национальностей прошли в колонне от Спасской башни до Кул Шарифа и завершили шествие во дворе Присутственных мест, где прошел фестиваль «Мозаика культур». По словам директора Дома дружбы народов РТ Тимура Кадырова, в этом году парад впервые прошел не только в столице Татарстана, но и в районах республики. В шествии приняли участие молодежь, студенты и представители диаспор из Азии, Африки и Латинской Америки.

В своем поздравлении со Днем России Рустам Минниханов подчеркнул, что при всем многообразии народов Россию объединяют любовь к Отечеству и общее прошлое, а Татарстан вносит весомый вклад в ее развитие и поддержку участников СВО.