Парад дружбы народов в Казани объединил представителей более 50 национальностей

В Казанском Кремле традиционно в День России прошел Парад дружбы народов, объединивший представителей более чем 50 национальностей. Они прошли от Спасской башни до башни Сююмбике, свернули к Кул Шарифу и в итоге прибыли во двор Присутственных мест, где проходил этнокультурный фестиваль «Мозаика культур».

«Парад дружбы народов традиционно собирает огромное количество зрителей и участников. Представители более чем 50 национальностей сегодня объединились в одном шествии, показывая наши единство и сплоченность. Новинкой этого года стало то, парад проходит не только в Казани, но и в ряде районов Татарстана», – отметил директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

Шествие растянулось на несколько десятков метров, участники пришли в своих национальных костюмах, пели песни, а громче всего они спели гимн России.

«Все участники парада всегда приходят с большим желанием и энтузиазмом. Среди них много иностранных студентов, а также активистов национально-культурных автономий. Они любят страну и республику, где живут», - отметила председатель Молодежной Ассамблеи народов РТ Диляра Дамар.

Среди участников оказалось множество молодых людей. Вместе с ними в шествии поучаствовал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Традиционно в День России жители и гости республики выходят на Парад Дружбы. Среди участников очень много молодежи. Это еще раз доказывает дружбу и единство многонациональной молодежи Татарстана через взаимодействие, диалог культур и добрососедство», – отметил Садыков.

Примечательно, что на параде можно было увидеть не только представителей народов, проживающих в Поволжье, но и участников из очень далеких стран – Южной Америки, Азии, Африки. «Мне очень понравилась атмосфера и праздник сегодня в Казани. Здесь очень доброжелательные люди. Мы сейчас очень далеко от дома, и такой шанс вновь показать свою культуру важен. Нам нравится быть частью такого большого мероприятия», – поделилась студентка из Эквадора Татьяна Кортес, которая также поучаствовала в шествии.