Общество 20 февраля 2026 15:44

Рустам Минниханов поделился фотографиями с молодежью и женами участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX поделился фотографиями с торжественного мероприятия, проведенного в преддверии Дня защитника Отечества.

«С нами и жены участников специальной военной операции, и молодежь!» – отметил Минниханов.

Сегодня Государственный Советник РТ, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в концерте в честь Дня защитника Отечества в «Казань Экспо». В качестве зрителей на мероприятие пригласили ветеранов и участников специальной военной операции со всей республики.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov

Минниханов: Татарстан был и остается регионом, где ратный труд и доблесть идут рядом
