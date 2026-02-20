Рустам Минниханов поделился фотографиями с молодежью и женами участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX поделился фотографиями с торжественного мероприятия, проведенного в преддверии Дня защитника Отечества.

«С нами и жены участников специальной военной операции, и молодежь!» – отметил Минниханов.

Сегодня Государственный Советник РТ, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в концерте в честь Дня защитника Отечества в «Казань Экспо». В качестве зрителей на мероприятие пригласили ветеранов и участников специальной военной операции со всей республики.



