Минниханов: Татарстан был и остается регионом, где ратный труд и доблесть идут рядом

В «Казань Экспо» начался концерт в честь Дня Защитника Отечества. В качестве зрителей на мероприятие пригласили ветеранов и участников специальной военной операции со всей республики. Участие также приняли Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю с наступающим Днем Защитника Отечества! Ровно год назад в этих стенах мы дали старт Году защитника Отечества в Татарстане. Мы завершаем год, но не завершаем нашу заботу и поддержку ветеранов. Этот год в очередной раз напомнил, что защитник не только тот, кто с оружием в руках, но и тот, кто хранит верность Отечеству», – сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что этот год объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

«Татарстан всегда был регионом где ратный труд и доблесть идут рядом», – отметил Раис Татарстана.

«Прошлый год был ознаменован Годом 80 летия Победы и мы еще раз убедились, что никакие попытки переписать историю не пройдут, если в семьях будут храниться письма с фронта. Подвиги наших героев навсегда в наших сердцах», – сказал Рустам Минниханов.

Он предложил почтить память погибших в годы войны минутой молчания.

Завершив свое выступление, Раис Татарстана наградил государственными наградами участников и ветеранов специальной военной операции, а также отличников труда на благо региона.