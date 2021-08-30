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Ру Тат
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30 августа 2021  12:48
Арсений Каримов

Дамир Фаттахов скорректировал дату открытия крытой части экстрим-парка «Урам»

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Крытая часть экстрим-парка «Урам» получила акт о вводе в эксплуатацию, сейчас там проводятся тестовые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность будущих посетителей. На это уйдет около двух месяцев, к ноябрю учреждение уже точно будет открыто для массового пользования. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Мы этой осенью уже точно массово запустим объект, не позже ноября. У нас есть два месяца для того, чтобы уточнить все аспекты», — отметил министр.

На сегодняшний день в крытой части парка находятся профессиональные спортсмены, которые тестируют все спортивные площадки, чтобы определить неточности и места, которые нужно доработать. Это необходимо сделать до того, как парк откроется для массового пользования.

#Фаттахов Дамир #экстрим-парк
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