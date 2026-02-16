Рустам Минниханов поблагодарил строителей и первых работников «КАМАЗа» за труд

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к ветеранам-камазовцам, отметив, что именно с них началась история «КАМАЗа». Он поблагодарил их за доблестный труд в своем канале в MAX.

Сегодня Минниханов встретился с коллективом предприятия и поздравил сотрудников, в том числе ветеранов, которые стояли у истоков автогиганта, строили завод в чистом поле и собирали первый грузовой автомобиль.

Лидер республики подчеркнул, что «КАМАЗ» является одним из крупнейших промышленных предприятий страны. По его словам, грузовые автомобили предприятия известны во многих странах и пользуются высоким спросом.

«Это плод труда настоящих профессионалов, общая заслуга всех работников «КАМАЗа»! Вперед! К новым победам!» – написал Минниханов.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov