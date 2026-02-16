news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 21:41

Рустам Минниханов поблагодарил строителей и первых работников «КАМАЗа» за труд

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов поблагодарил строителей и первых работников «КАМАЗа» за труд

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к ветеранам-камазовцам, отметив, что именно с них началась история «КАМАЗа». Он поблагодарил их за доблестный труд в своем канале в MAX.

Сегодня Минниханов встретился с коллективом предприятия и поздравил сотрудников, в том числе ветеранов, которые стояли у истоков автогиганта, строили завод в чистом поле и собирали первый грузовой автомобиль.

Лидер республики подчеркнул, что «КАМАЗ» является одним из крупнейших промышленных предприятий страны. По его словам, грузовые автомобили предприятия известны во многих странах и пользуются высоким спросом.

«Это плод труда настоящих профессионалов, общая заслуга всех работников «КАМАЗа»! Вперед! К новым победам!» – написал Минниханов.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov

#50-летие КАМАЗа #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

16 февраля 2026
Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

16 февраля 2026