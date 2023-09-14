Рустам Минниханов поблагодарил СИБУР за решение создать в Казани научный центр

Фото предоставлено пресс-центром «Казаньоргсинтеза»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ поблагодарил компанию СИБУР за решение создать в Казани Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Мы благодарны руководству компании СИБУР за принятое решение о создании в Казани Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что позволит усилить позиции наших предприятий на рынке и дать новый импульс к дальнейшему развитию химии и нефтехимии в Татарстане», – сказал Минниханов.

Минниханов также обратил внимание на подход СИБУРа по внедрению современных стандартов условий труда. На эти цели компания направила более 1 млрд рублей. Средства направлены на ремонт и оснащение новым оборудованием бытовых помещений, медицинских пунктов и столовых. Также СИБУР активно участвует в реконструкции социальных объектов в Нижнекамске.

Руководитель республики также отметил, что одной из важнейших задач в области нефтехимии является запуск олефинового комплекса ЭП-600 со всеми его производными. Реализацию проекта на территории Татарстана продолжает компания СИБУР.

О том, какие поручения дал Раис Татарстана в послании Госсовету РТ, читайте в материале «Татар-информа».

