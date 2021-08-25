Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеосвязи принял участие в заседании президиума Госсовета РФ по вопросу развития системы общего образования. Заседание провел Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент России напомнил, что в рамках национального проекта «Образование» с учетом увеличения числа школьников к 2024 году в России запланировано ввести 1300 новых школ.

«Кроме того, в июне я поручил Правительству совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы. Сегодня уже можно назвать конкретные параметры такой программы. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ, в том числе 3000 в ближайшие два года», — сказал Путин.

Также глава государства затронул тему качества образования. «Наша цель — обеспечить его высокий уровень во всех школах. Главное — дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни. Создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией. Помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением», — сказал он.

Кроме того, Владимир Путин затронул вопрос оплаты труда учителей: «За последние годы средние зарплаты учителей подросли, особенно в регионах с сильным экономическим и бюджетным потенциалами. Но вместе с тем действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые, возросшие требования к профессии, квалификации учителя. А значит, работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.