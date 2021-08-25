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25 августа 2021  14:40

Путин предложил объявить 2023 год в РФ Годом педагога

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Президент России Владимир Путин во время встречи с преподавателями школ, вузов, выпускниками и родителями учащихся предложил объявить 2023 год в России Днем педагога. Об этом сообщает ТАСС. 

Президент также заявил, что Правительство РФ намерено совершенствовать систему оплаты труда педагогов, однако данный вопрос во многом зависит от возможностей государственного бюджета. 

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из Правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», — заверил Путин.

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