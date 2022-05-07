Рустам Минниханов: Память о жертвах войны будет вечно жить в наших сердцах

Сегодня в Татарском театре оперы и балеты имени М. Джалиля состоялся праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для ветеранов и тружеников тыла прозвучали песни военных лет, представлены яркие хореографические номера. Кроме того, на мероприятии прошла церемония вручения госнаград родственникам погибших героев.

В концерте приняли участие первые лица республики – Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

«День Победы – священный праздник, которым мы обязаны нашим отцам, дедам и прадедам. Свыше 700 тыс. наших земляков защищали Родину, более половины из них не вернулись домой. В летописи Великой Отечественной войны навсегда останутся примеры бесстрашия и отваги наших земляков», – отметил, обращаясь к участникам мероприятия, руководитель РТ.

Республика внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне: более 200 тыс. татарстанцев награждены орденами и медалями за проявленный героизм, 353 из них стали Героями Советского Союза, а 51 фронтовик является полным кавалером ордена Славы.

Однако победа ковалась не только на фронте, но и в тылу, напомнил Президент РТ. Десятки предприятий Татарстана изготавливали для фронта военную технику, боеприпасы и снаряжение.

«В целях увековечивания трудового героизма народа мной подписан указ о присвоении республиканского звания “Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 гг.”. 14 предприятий Татарстана удостоены этого высокого звания. Это заслуженная награда и повод для гордости», – подчеркнул Рустам Минниханов.

На концерте прозвучали песни, посвященные Великой Отечественной войне. Программу праздника открыла композиция «С чего начинается Родина», затем заслуженная артистка России Екатерина Гусева исполнила бессмертные «Журавли». Лирическую тональность сменила заводная и веселая композиция «Пора в путь-дорогу» из фильма «Небесный тихоход». Душой концерта стали песни «Смуглянка» и «Майский вальс».

Также для участников мероприятия выступил семейный дуэт Родиона и Олега Газмановых. Артисты исполнили композиции «Темная ночь», «Дорога на Берлин», «Песня фронтового шофера», «Туман», «Россия» и поздравили ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо нашим ветеранам за победу, за то, через какие лишения и тяготы они прошли. И хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто помнит, – это очень важно. С великим Днем Победы», – сказал Родион Газманов.

Почетными гостями концерта стали как ветераны и труженики тыла, так и дети войны. В числе них был Анатолий Делов, который в трехлетнем возрасте попал в фашистский концлагерь.

История каждой семьи – это история целой страны. Так и у Анатолия Делова – война вторглась в его семью: сгорела целая деревня, расстреляли дедушку, его близкие, как и он сам, были отправлены в немецкие лагеря. Однако, несмотря на все испытания, боль и потери, он не потерял страсть к жизни.

«Концерт заворожил меня с первой минуты, и я, не отрываясь, следил за всем ходом концерта. Мне он очень понравился, огромное спасибо», – поделился он.

Завершился концерт знаменитой композицией «День Победы». Отдавая дань памяти тем, кого унесла Великая Отечественная война, зал не смолкал аплодисментами даже после окончания песни.