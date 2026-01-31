Рустам Минниханов отметил успешное участие Татарстана в выставке Gulfood в ОАЭ

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил успешное участие Татарстана в международной выставке пищевой промышленности Gulfood, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Ежегодно на Gulfood представляют свои экспозиции более 5 тыс. компаний из более чем 120 стран. В этом году Татарстан был представлен 22 компаниями.

«Министр сельского хозяйства РФ Оксана Николаевна Лут и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Олеговна Никишина высоко оценили экспозицию Республики Татарстан», – отметил лидер республики в ходе совещания в Доме Правительства РТ.

Он поблагодарил Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и всех, кто участвовал в подготовке татарстанской экспозиции.