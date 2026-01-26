Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood открылась сегодня в Дубае. В этом году она стала еще масштабнее, а Россия и Татарстан увеличили площадь своих стендов. Какие деликатесы представила в ОАЭ республика, что продегустировал Минниханов и о чем говорила Лут – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в Дубае (ОАЭ) стартовала крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Крупнейшая в мире выставка продуктов питания и напитков стала еще масштабнее

Сегодня в Дубае (ОАЭ) стартовала крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood, которая продлится до 30 января включительно. Ежегодно событие собирает более 6,5 тыс. компаний из 130 стран мира. В одном месте собираются производители, экспортеры и дистрибьюторы, а также представители властей.

На выставке представлены продукты питания и напитки из разных сегментов – от молочной продукции и масел до бобовых, зерновых, мяса и птицы. Кроме того, участники демонстрируют технологические новинки в области ресторанного оборудования, упаковки и маркетинга.

В этом году выставка стала еще масштабнее: к якорной площадке Dubai World Trade Centre добавилась новая – Dubai Expo City. За счет этого метраж экспозиции вырос практически вдвое.

В 2026 году страной-партнером выступает Индия.

Помимо масштабной выставки, для участников Gulfood подготовили программу поиска потенциальных покупателей. Всего на Gulfood запланировано более 900 встреч для бизнеса.

Оксана Лут открыла национальную экспозицию под брендом Made in Russia в Dubai Expo City Фото: пресс-служба Раиса РТ

На Gulfood 2026 еще больше участников из России, а площадь национального стенда выросла вдвое

Россия участвует в выставке в 11-й раз. Делегацию от страны возглавляет министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Утром она открыла национальную экспозицию под брендом Made in Russia в Dubai Expo City. На одной сцене с федеральным министром был Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На Ближнем Востоке очень высокие стандарты и требования к качеству, и наши производители всегда стремятся их соблюдать. Уверена, что российская продукция – одна из самых высококачественных в мире. Конечно, отдельное направление на выставке представлено продукцией халяль. Россия каждый год получает новые сертификаты, в прошлом году мы получили допуск продукции халяль еще в четыре страны», – отметила Оксана Лут на церемонии открытия экспозиции.

В этом году на выставке работает рекордное число российских участников – 140 компаний из разных регионов. Для сравнения: год назад на Gulfood от России поехали 115 компаний.

Две трети отечественных участников в этом году составляет малый и средний бизнес. Общая площадь российских стендов увеличилась почти вдвое. На них представлены рыбные деликатесы, ягоды, мед, разнообразные кондитерские изделия, традиционные напитки, растительные масла и другие продукты, ставшие визитной карточкой России.

Оксана Лут заявила, что за 2025 год экспорт продукции АПК из РФ в страны Ближнего Востока составил $4,3 млрд. Выросли поставки продуктов с высокой добавленной стоимостью – растительных масел, шоколада и кондитерских изделий, мясной и другой продукции. Минсельхоз России видит перспективы в части экспорта халяльной продукции, которая пользуется широким спросом в арабских странах.

Татарстан принимает участие в Gulfood с 2021 года. В этот раз площадь стенда республики увеличилась почти вдвое из-за высокого интереса производителей РТ Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан представил на Gulfood свой стенд

Татарстан принимает участие в Gulfood с 2021 года. В этот раз площадь стенда республики увеличилась почти вдвое из-за высокого интереса производителей РТ. Среди них есть экспортеры, нацеленные на поставки халяльной продукции. Соседями республики на выставке стали Марокко и Иордания – их стенды находятся рядом.

Раис Татарстана Рустам Минниханов представил продукцию республиканских компаний главе Минсельхоза РФ Оксане Лут, которая лично ознакомилась с экспозицией региона.

Традиционно на стенде республики царит атмосфера настоящего татарского гостеприимства – с ярким национальным колоритом, который невозможно не почувствовать. Подтверждением тому служит видео, которое опубликовала в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. На кадрах баянист в национальном костюме исполняет татарскую мелодию, а его снимают на смартфоны другие участники выставки.

Раис Татарстана Рустам Минниханов представил продукцию республиканских компаний главе Минсельхоза РФ Оксане Лут, которая лично ознакомилась с экспозицией региона Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Хоть путь к сердцу и лежит через желудок, татарский моң (термин, который определяет национальный колорит татарской культуры, – прим. Т-и) тоже никого не оставляет равнодушным», – подписала видео Галимова.

Минсельхозпрод Татарстана на выставке представляет вице-премьер и глава ведомства Марат Зяббаров. По данным министерства, совокупный экспорт продукции АПК Татарстана по итогам прошлого года составил $512 млн, в том числе экспорт продукции халяль – $45 млн.

Gulfood – удобная площадка, чтобы продвигать сельхозпродукцию Татарстана на зарубежные рынки, включая страны Персидского залива и ОАЭ Фото: agro.tatarstan.ru

Что татарстанские производители привезли на выставку в Дубай

Gulfood – удобная площадка, чтобы продвигать сельхозпродукцию Татарстана на зарубежные рынки, включая страны Персидского залива и ОАЭ. В пресс-службе Раиса РТ отмечают, что участие в такой выставке, как Gulfood, – это еще один шаг на пути налаживания партнерских связей в отрасли и увеличения экспорта продукции АПК Татарстана.

В Дубай, например, привезли чак-чак, который после саммита БРИКС в Казани узнали, кажется, во всем мире. Фото с выставки опубликовала гендиректор «Бэхетле» Муслима Латыпова.

«Наша задача – познакомить международное профессиональное сообщество с аутентичной и современной татарской кухней. Мы демонстрируем наши кулинарные специалитеты, чтобы доказать: продукты и блюда Татарстана конкурентоспособны и интересны на глобальном рынке. Это важный шаг для роста экспортного потенциала всего агропромышленного комплекса республики, который поддерживает лично Раис Татарстана Рустам Минниханов», – написала она в личном телеграм-канале.

На стенде Татарстана Казанский жировой комбинат представил масложировую продукцию, соусы и кетчупы. Торговый дом «ЭМИЗ» привез виноградные эликсиры и витаминные комплексы, а кооператив «Каусар» – мясные деликатесы из утки и конины. Компания «Акульчев» показала мягкие вафли и десертную продукцию, востребованную на зарубежных рынках.

Молочный сектор республики на выставке представили группы «Вамин Татарстан» и MLK-Group, которые привезли твердые и полутвердые сыры, сливочное масло, спреды и сухие молочные ингредиенты. Компания «ПродЭкс» показала линейку соусов и кондитерских изделий, а «Агро-Рост Экспорт» и «Август-Агро» привезли на международную площадку зерновые, масличные и бобовые культуры.

Минниханов: «Зараза такая: ты их взял и не остановишься!»

Лилия Галимова опубликовала видео с полей выставки с забавной подписью: «А вы любите семечки? А знаете, какие самые вкусные? Рустам Минниханов знает».

На видео видно, как Раис Татарстана вместе с Оксаной Лут общаются с представителями российской компании «Смарт». Она занимается производством жареных семян подсолнечника.

«Зараза такая: ты их взял и не остановишься!. Но самые крутые – это пензенские семечки», – рекомендовал Минниханов.

Кстати, приготовлением семян подсолнечника славится Средняя Елюзань в Пензенской области – одно из самых больших татарских сёл в Европе.

«Рустам Нургалиевич знает толк в пензенских семечках и делает выбор в их пользу. Рәхмәт за высокую оценку нашей сельхозпродукции!» – написал в ответ на видео Лилии Галимовой губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Переговоры с инвестором из Саудовской Аравии и приглашение на KazanForum

Традиционно выставки становятся площадкой для встреч и переговоров. Так, Минниханов на полях Gulfood пообщался с правителем Дубая, вице-президентом ОАЭ Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

«Прекрасная выставка, хорошая организация!» – похвалил Минниханов.

«Всегда добро пожаловать!» – ответил правитель Дубая.

Раис РТ встретился с председателем совета директоров саудовской группы Abdulmohsen Al-Rossais & Sons Саадом бин Абдулмохсеном Аль-Руссайсом. Более 70 лет она ведет инвестиционный и девелоперский бизнес.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Саудовской Аравией: по итогам 2024 года товарооборот между регионами вырос в семь раз. Минниханов сказал, что республика заинтересована в расширении экспорта, прежде всего продовольствия и сельхозпродукции.

Раис РТ встретился с председателем совета директоров саудовской группы Abdulmohsen Al-Rossais & Sons Саадом бин Абдулмохсеном Аль-Руссайсом Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис республики рассказал об экономическом потенциале и сообщил о том, что Татарстан – общепризнанный центр

развития контактов России с исламским миром. Республика является пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга в стране, в Казани работает представительство Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов AAOIFI.

«Мы активно развиваем индустрию халяль, внедряя стандарты, соответствующие мировым требованиям. В этой связи для нас важно взаимодействие с саудовскими сертификационными центрами», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Собеседник отметил интерес к сотрудничеству с Россией и мусульманскими регионами, подчеркнув конкурентоспособность татарстанской продукции, особенно в сегменте халяль. В завершение встречи Минниханов пригласил саудовскую сторону на форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» и предложил провести заседание Ассоциации торговых палат.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Выставка Gulfood – это возможность для России и Татарстана в частности развивать экспорт, особенно в сфере сельскохозяйственной продукции и халяльных товаров. Потеря европейских рынков стимулирует развитие отношений с азиатскими странами, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, прокомментировал «Татар-информу» заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков.

«После того как произошла за несколько лет переориентация нашей экономики на Восток, соответственно, Объединенные Арабские Эмираты – это один из крупнейших наших партнеров. То, что мы осваиваем новые регионы мира, новые направления экономики и новые площадки, в частности выставки и так далее, – это, наверное, только позитив», – считает Большаков.