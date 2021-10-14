Рустам Минниханов осмотрел новую производственную линию СТ «Алабуга»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны «Алабуга», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов ознакомился с работой дилерского центра «Transit Центр Алабуга» и осмотрел выставку автомобилей, затем посетил ООО «СТ Алабуга» и осмотрел новую производственную линию.

В 2021 году СТ «Алабуга» освоило в ОЭЗ «Алабуга» производство сэндвич-панелей для создания изотермических фургонов, рефрижераторов и промтоварных фургонов на базе автомобилей «Форд Транзит». Закупка комплектующих, используемых в производстве, максимально локализована на территории республики. Новая технология заливных сэндвич-панелей позволяет уменьшить снаряженную массу автомобиля, увеличить грузоподъемность, обеспечить устойчивость к коррозии и химическим реагентам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов принял участие в выпуске юбилейного автомобиля «Форд Транзит».