Рустам Минниханов принял участие в выпуске 111111-го автомобиля «Форд Транзит»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях на площадке ОЭЗ «Алабуга», посвященных выпуску юбилейного автомобиля «Форд Транзит». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент ООО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов назвал сегодняшний выпуск 111111-го автомобиля «Форд Транзит» знаковым событием. Он отметил, что это целая веха в работе предприятия, через 2,5 года после реструктуризации завода в 2019 году. Он поблагодарил за поддержку руководство республики и Президента РТ.

«Дорогие друзья, не нас надо благодарить — а наоборот, это мы благодарим вас за то, что на территории республики есть такая особая зона и „Соллерс Форд“ — резидент номер 1. Благодаря вам, наш проект сегодня самый лучший в стране. Мы гордимся тем, что делается», — сказал Рустам Минниханов.

Он поздравил всех с выпуском юбилейного автомобиля «Форд Транзит». «Вы — наш флагман, и надеюсь, это будет продолжено», — сказал он, обращаясь к заводчанам.

Затем состоялось вручение благодарностей Президента РТ рабочим и представителям инженерного состава ООО «Соллерс Форд».