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Ру Тат
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30 августа 2021  12:14

В День Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с танцем ансамбля «Казань»

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В День Татарстана и города Казани Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал танцевальное видео ансамбля «Казань», на котором артисты выступают на улицах города, на фоне его достопримечательностей: Кремля, моста Миллениум, Чаши и других.

«„Казан“ бию ансамбле һәм ТНВ телеканалыннан бәйрәм кәефе», — говорится в подписи к видео в Instagram. («Праздничное настроение от танцевального ансамбля „Казань“ и телеканала ТНВ» – прим. Т-и).

Ранее руководитель республики опубликовал ролик, посвященный Дню Татарстана.

 

#Рустам Минниханов #ансамбль казань
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