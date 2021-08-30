В День Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с танцем ансамбля «Казань»

В День Татарстана и города Казани Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал танцевальное видео ансамбля «Казань», на котором артисты выступают на улицах города, на фоне его достопримечательностей: Кремля, моста Миллениум, Чаши и других.

«„Казан“ бию ансамбле һәм ТНВ телеканалыннан бәйрәм кәефе», — говорится в подписи к видео в Instagram. («Праздничное настроение от танцевального ансамбля „Казань“ и телеканала ТНВ» – прим. Т-и).

Ранее руководитель республики опубликовал ролик, посвященный Дню Татарстана.