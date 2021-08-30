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Ру Тат
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30 августа 2021  09:34

Просторы твои — прекрасная песня: Минниханов опубликовал поздравительное видео ко Дню РТ

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем республики. Видео, посвященное Татарстану и его жителям, сопровождается поздравлением на русском и татарском языках.

«День Республики! Республика көне белән», — подписал ролик Рустам Минниханов.

Видео посвящено жителям республики, ее традициям и культуре, достижениям в сельском хозяйстве, спорте и других сферах.

«...Просторы твои — прекрасная песня, что каждое дело наполняет радостью. Как ветер, несущийся сквозь века, твоя история. В молодости — твоя сила, в мудрости — слава, и одно всегда питает другое. Здесь чтят традиции, но всегда находятся в поиске нового. Процесс — чистое творчество, результат — произведение искусства. Ведь когда земля богата талантами, их голос слышен далеко за ее пределами...», — отмечается в видео.

Сегодня в Татарстане отмечается День республики и города Казани. С праздником РТ поздравил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

О том, как праздновался в Татарстане День республики с 1995 года, — в материале ИА «Татар-информ».

#Рустам Минниханов #день татарстана
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