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Ру Тат
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Общество
8 мая 2022  16:36

Рустам Минниханов опубликовал видео с моментами из акции «Парад у дома ветерана»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов показал, как в этом году происходит поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого в республике проводится акция «Парад у дома ветерана», в рамках которой состоялся заезд исторической техники и поздравление ветеранов и тружеников тыла с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

На видео, опубликованном в Telegram-канале руководителя республики, показан заезд техники — танков ИС-3 и Т-34 на трейлерах, грузовых машин, в том числе ЗИС-5, ГАЗ-67, бронеавтомобиля БА-2, знаменитой «катюши» — по улицам города, а также адресаты акции — ветераны и труженики тыла, которых на каждой остановке поздравляло молодое поколение. 

Как уточняет пресс-служба татарстанского отделения «Единой России», участники акции поздравили ветерана Кауя Хасанова и тружеников тыла, проживающих в доме по улице Дубравная, Александра Малова, который живет в Советском районе столицы РТ.

О том, как проходила акция «Парад у дома ветерана» в Казани, можно узнать в материале «Татар-информа».

видео: https://t.me/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов #День Победы #ветераны
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