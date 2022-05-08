В Казани прошла акция «Парад у дома ветерана»

В столице Татарстана сегодня прошла патриотическая акция «Парад у дома ветерана». Праздничный заезд исторической военной техники с поздравлениями ветеранов охватил почти все районы города.

«Колонны будут проходить почти по всем районам города Казани. Будут останавливаться у ветеранов в разных частях города. В маршруте будет задействована почти вся объездная артерия города», — сказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов перед началом парада.

Колонна военной техники начала свой путь от казанского танкового училища в сторону дома ветеранов на улице Дубравной. После этого парад отправился к скверу на Советской площади. Дальше была остановка в парке Победы, а последним было поздравление на улице Восстания, после чего колонна двинулась обратно в сторону танкового училища.

На каждой остановке ветеранов и тружеников тыла ждал небольшой музыкально-хореографический концерт с участием ВИА «Веселые Волгари». Артисты приготовили двадцатиминутную подборку популярных военных и татарских песен.

«Это хороший подарок для ветеранов, ведь они видят, что молодое поколение не забывает и искренне гордится их подвигом. Кроме того, это хорошее патриотическое воспитания молодежи и яркий пример доблести наших предков», — заявил «Татар-информу» солист ансамбля «Веселые Волгари» Ленар Маннапов.

Ветераны принимали поздравления с радостыми лицами и подпевали знакомым песням. Каждому из них вручили букет красных гвоздик — один из символов 9 мая.

«Мне очень понравился концерт. Я рад, что про ветеранов помнят и каждый год устраивают разные поздравления. Нас осталось очень мало и нужно беречь каждого, кто видел ужасы войны и знает что это такое», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Цыганов.