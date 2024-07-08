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Экономика 8 июля 2024 10:54

Рустам Минниханов обсудил с гендиректором АО «Трансмашхолдинг» совместные проекты

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Рустам Минниханов обсудил с гендиректором АО «Трансмашхолдинг» совместные проекты
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в Екатеринбурге встретился с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой, сообщает глава пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

Сегодня в республике эксплуатируются поезда метро, электропоезда, рельсовые автобусы и трамваи производства холдинга. «Уверен, наше сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем», - отметил Рустам Минниханов.

Стороны обсудили реализацию проектов как на территории республики, так и на промышленных площадках за пределами России, в частности в Узбекистане, где Татарстан выступает одним из партнеров в создании промышленных парков.

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#иннопром #Рустам Минниханов
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