Рустам Минниханов обсудил с гендиректором АО «Трансмашхолдинг» совместные проекты

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в Екатеринбурге встретился с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой, сообщает глава пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

Сегодня в республике эксплуатируются поезда метро, электропоезда, рельсовые автобусы и трамваи производства холдинга. «Уверен, наше сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем», - отметил Рустам Минниханов.

Стороны обсудили реализацию проектов как на территории республики, так и на промышленных площадках за пределами России, в частности в Узбекистане, где Татарстан выступает одним из партнеров в создании промышленных парков.