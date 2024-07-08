«Москвич» на газу и беспилотник из Иннополиса: с чем Татарстан приехал на Иннопром-2024

Сегодня в «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует Иннопром — главная промышленная выставка России

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Татарстан выставляется рядом с Москвой

Этим утром в «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует «Иннопром», который продлится по 11 июля. Самое ожидаемое событие — это стратегическая сессия с участием Председателя Правительства России Михаила Мишустина, которая намечена на завтра, 9 июля. Но уже сегодня на Иннопроме работает выставка достижений российской промышленности, которая развернулась на площади в 50 тыс. «квадратов».

Помимо больших федеральных гигантов типа «Роскосмоса» или «Росатома» на ЭКСПО выставляются региональные стенды. Один из них — от Татарстана, также есть отдельные стенды нескольких компаний из республики: «Джошкуноз Алабуга», КАМАЗ, завод «Элекон», «Эйдос Робототехника», «КАМА», ОЭЗ «Алабуга».

Стенд Татарстана выполнен в традиционном для республики зеленом цвете Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Стенд Татарстана находится в первом павильоне. Здесь же выставляются «Роскосмос», «Росатом», топовые банки страны. Сосед Татарстана по выставке – Правительство Москвы. Кстати, большинство российских регионов выставляются в другом, третьем павильоне.

Стенд Татарстана выполнен в традиционном для республики зеленом цвете, сверху — герб республики, а в оформлении использована вариация на тему национальных узоров с тюльпаном. Кстати, площадь у стенда солидная — 250 «квадратов».

На огромном экране транслируется информация об Агентстве инвестиционного развития, Промышленном кластере, а также о ряде компаний Татарстана Фото: предоставлено Минпромторгом РТ

Нельзя не заметить огромный экран, на котором транслируются информация об Агентстве инвестиционного развития республики, Промышленном кластере Татарстана, а также о ряде компаний, включая ОЭЗ «Иннополис», например.

«Раритэк» привез «Москвич», а университет Иннополиса – беспилотник

Кто выставляется на стенде Татарстана? Во-первых, нельзя не заметить белый «Москвич 6» на метане, который здесь не случайно. Еще в июне стало известно, что производство газомоторной версии автомобиля «Москвич» планируется на площадях «Раритэка» в Набережных Челнах. От компании на форум прилетел гендиректор «Раритэк Холдинга» Рафаэль Батыршин.

Нельзя не заметить белый «Москвич 6» на метане, над ним парит разработка Университета Иннополис – зелененький беспилотник InnoVtol Фото: предоставлено Минпромторгом РТ

Над «Москвичом» парит разработка Университета Иннополис – зелененький беспилотник InnoVtol. Сейчас он находится на стадии мелкосерийного производства. Самолет вертикального взлета и посадки предназначен для геодезической съемки и мониторинга промышленных объектов с воздуха. Например, он может совершать аэрофотосъемку, инспектировать промышленные объекты, охранять большие территории, доставлять грузы по воздуху. Также IT-вуз показывает промышленного робота, который предназначен для сварки изделий из металла.

На стенде можно зайти в лифт от компании «ТАТЛИФТ», внутри которого написано «Татарстан — территория будущего». Подобный экспонат был и на выставке Петербургского международного экономического форума, правда, в том был видеоэкран с презентационном роликом. На Иннопроме лифт попроще — просто с зеркалами внутри.

На стенде можно зайти в лифт от компании «ТАТЛИФТ», внутри которого написано «Татарстан — территория будущего» Фото: предоставлено Минпромторгом РТ

Еще есть макет электростанции на базе газотурбинных энергетических установок от КМПО. Другой макет — от индустриально-логистического парка «Дружба» в Казани с производственно-складскими помещениями формата light Industrial и промипотеки.

Завод «Таткабель» привез продукцию для электроэнергетики, гражданского и промышленного строительства. Например, муфты нового поколения. Всего свои экспонаты на республиканском стенде демонстрируют почти 30 компаний.

Сразу три модели автотехники КАМАЗа выставлены рядом с входом на ЭКСПО Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

КАМАЗ удачно выставил свою технику при входе в ЭКСПО

Продукцию КАМАЗа на «Иннопроме» невозможно не заметить — сразу три модели автотехники выставлены рядом с входом на ЭКСПО. Во-первых, флагман нового поколения К5 — тягач КАМАЗ-54901. Модель появилась на рынке в 2020 году и оказалась очень востребована в сфере логистических услуг. Перевозчики оценили его новый двигатель. Автогиганту удалось увеличить ресурс двигателя до 1,5 млн км, расход топлива снизился на 10% по сравнению с автомобилями предыдущего поколения.

Тягач КАМАЗ-54901 появился на рынке в 2020 году и оказался очень востребован в сфере логистических услуг Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На «Иннопроме» КАМАЗ также показывает две модели из семейства среднетоннажных автомобилей: «Компас 6» и «Компас 9». Это автогидроподъемник телескопического типа, который может быть полезен при замене уличного освещения, установке рекламных баннеров, фасадных строительных работах. Что касается изотермического фургона на шасси «Компас 9», то он предназначен для перевозки продуктов питания и других товаров, требующих поддержания и соблюдения определенного температурного режима. Автомобиль оборудован холодильно-отопительной установкой для перевозки замороженных продуктов.

На «Иннопроме» КАМАЗ также показывает две модели из семейства среднетоннажных автомобилей Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Также под открытым небом стоит газомоторный автобус «НЕФАЗ». За счет использования компримированного природного газа удается снизить выбросы CO2 в атмосферу, расход топлива снижается, а стоимость техобслуживания оказывается умеренной.

Под открытым небом стоит газомоторный автобус «НЕФАЗ» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Сегодня только первый день Иннопрома, а впереди – деловая программа. Планируется, что в ней примет участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Татар-информ» будет следить за событиями на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».