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Из-за атаки БПЛА загорелась газовая цистерна в пригороде Казани, никто не пострадал
Сегодня в 5.20 утра в Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны.
Как сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, он, получив оперативную информацию, выехал не место.
В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствий.
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