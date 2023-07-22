Рустам Минниханов: Нужно создавать условия, чтобы молодежь не уезжала

Необходимо создать для молодежи комфортные условия проживания, чтобы она стремилась приезжать в Татарстан. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарной дискуссии XI Летнего кампуса Президентской академии, которая прошла в Иннополисе.

«Нужно создавать условия, чтобы молодежь не только не уезжала из Татарстана, а наоборот — надо привлекать ее сюда. Уезжать будут, но главное, чтобы потом вернулись», — сказал руководитель республики.

По его мнению, чтобы молодежь возвращалась на Родину, необходимо предоставить ей хорошую работу и возможность продвигаться по карьерной лестнице. «Среда обитания должна соответствовать самым современным требованиям», — добавил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что самое главное — это люди, способные решать те или иные задачи, осваивать различные направления деятельности. «Кадры — это самое главное. Если есть специалисты, то мы сможем решать большие задачи», — заметил он.

В Летнем кампусе принимают участие 80 студентов Президентской академии, 80 учащихся из Татарстана и 20 — из регионов, присоединенных к РФ после плебисцитов в 2022 году. Кроме того, 40 студентов прибыли из Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Нигерии и других стран.

Образовательный форум проходит в Татарстане с 14 по 23 июля. Тема этого года — «Смыслы и компетенции будущего».