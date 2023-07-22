«Татарстан ждет вас»: Минниханов встретился с участниками форума Президентской академии

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в пленарной дискуссии XI Летнего кампуса Президентской академии, которая прошла в Иннополисе. Руководитель республики пообщался с участниками образовательного форума и ответил на их вопросы.

«11-й год Летний кампус проходит в Татарстане. Мы благодарны, что Президентская академия выбрала нашу республику как площадку. И во всех кампусах татарстанцы принимают активное участие», — сказал Минниханов.

По его мнению, такой форум — прекрасная площадка, на которой молодежь учится друг у друга. «Этому способствуют сама среда и активная продвинутая молодежь. Надеюсь, что ваше пребывание у нас было полезным. И Татарстан всегда ждет вас», — обратился Раис РТ к участникам кампуса.

Ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров признался, что Летний кампус Президентской академии в этом году мог и не состояться. «Были разные организационные сложности, различные изменения в академии», — пояснил он.

За помощью пришлось обратиться к Рустаму Минниханову, который на эту просьбу откликнулся, добавил ректор.

«Как всегда на высочайшем уровне подключилась команда Татарстана, и кампус получился. Рустам Минниханов поддерживает все лучшие проекты, которые есть в нашей стране. Хотя я подумал, может быть, наоборот, они становятся лучшими, потому что здесь поддерживаются», — отметил он.

Модератором пленарной дискуссии выступил телеведущий Максим Шарафутдинов. Он зачитал приветствие помощника Президента России Андрея Фурсенко к участникам форума.

«В настоящее время успешное решение вопроса выявления и поддержки талантливой молодежи, получение ею знаний и навыков, соответствующих вызовам современности и формирующих тенденции будущего, является одним из приоритетов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития как России, так и других стран мира», — говорится в приветствии.

Фурсенко выразил уверенность, что обсуждение актуальных вопросов на кампусе будет способствовать интеллектуальному развитию молодежи, укреплению взаимодействия между странами.

В кампусе принимают участие 80 студентов Президентской академии, 80 учащихся из Татарстана и 20 — из новых регионов России. Кроме того, 40 студентов прибыли из Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Нигерии и других стран.

Образовательная часть программы включала лекции, семинары, вебинары, мастер-классы и проектную работу. Участники, разделенные на 12 команд, под руководством опытных наставников работали над проектами по трем трекам: «Я-проект», «Команда-проект» и «Проект Россия+».

Форум проходит в Татарстане с 14 по 23 июля. Тема этого года — «Смыслы и компетенции будущего».

Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана