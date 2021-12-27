Рустам Минниханов: Наша страна нуждается в транспортных артериях

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил важность развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«В целом по стране проводятся масштабные работы. И эти проекты будут менять страну. Это большие инвестиции. Наша страна нуждается в транспортных артериях. И даже этого недостаточно, надо еще больше. Надо развивать аэропортовые комплексы, железнодорожные маршруты. Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры – залог и перспективы развития», – сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры способствует росту территории. «Вот мы мост через Каму построили, и Закамские районы стали совершенно другими. У нас пройдет трасса М12, которая даст очень серьезный рост. Никогда еще такого объема дорог не строилось. К 2024 году мы должны сдать М12, обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Это огромные ресурсы. Только в Татарстане по плану на М12 – 160 млрд рублей. Сейчас нужно будет индексацию провести по зарплате, и стоимость материалов поднялась. 80 – 90 млрд рублей – на обход. Плюс мы начинаем активную работу по автодороге Алексеевское – Альметьевск», – рассказал Минниханов.

При этом, по его мнению, необходимо одновременно со строительством дорог усиливать речной и железнодорожный транспорт, а также трубопроводный. «Тогда и инвестиции придут, и специалисты. Если есть дорога, то и человек там будет жить», – заключил он.