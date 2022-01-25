Рустам Минниханов: Нас очень беспокоит состояние аварийности на дорогах

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил обратить внимание на количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом руководитель республики заявил на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Нас очень беспокоит состояние аварийности на дорогах. В прошлом году произошло 3684 дорожно-транспортных происшествия. Погибших – 312. Ранено 4542 человека», – сказал Президент РТ.

Минниханов добавил, что уже в январе этого года в ДТП погиб один человек. Он призвал Правительство, Миндортранс, ГИБДД, муниципалитеты обратить особое внимание на вопрос безопасности на дорогах. «И те нормативы, которые для нас есть, в этом году напряженные. Если не будем принимать какие-то системные решения, наверное, сложно будет вписаться в эти параметры», – заключил руководитель республики.